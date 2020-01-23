Самарин: Хотел показать чистое катание, а показал как обычно

Российский фигуристпрокомментировал своё выступление в короткой программе на чемпионате Европы в Граце (Австрия).

Получив от судей оценку 74,77 балла, он расположился на 13-м месте. Лучшим среди россиян в короткой программе стал Дмитрий Алиев, показавший второй результат.

«Хочу сказать спасибо за поддержку зрителям, моей команде, всем, кто со мной работал. Больше сказать нечего.

Убрать четверной флип было обдуманным решением. Хотел показать чистое катание, а показал как обычно», — передаёт слова Самарина «Чемпионат».

В ходе выступления 21-летний спортсмен упал во время выполнения четверного тулупа и сделал ошибку на четверном лутце.

Произвольные программы мужчины покажут завтра, 23 января. 0