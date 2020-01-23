ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Доменико ТедескоПланы на зиму: «Спартак»
  • 00:33
    • Бойкова и Козловский выиграли короткую программу ЧЕ-2020 с мировым рекордом
  • 00:23
    • «Тоттенхэм» одержал победу над «Норвичем»
  • 23:09
    • Дубль Гризманна вывел «Барселону» в 1/8 финала Кубка Испании
  • 22:28
    • ВАДА приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории
  • 21:54
    • Джано подписал контракт с «Анортосисом»
    Все новости спорта

    Самарин: Хотел показать чистое катание, а показал как обычно

    Прочие Чемпионат Европы по фигурному катанию Фигурное катание Календарь и медали ЧЕ по фигурному катанию
    Российский фигурист Александр Самарин прокомментировал своё выступление в короткой программе на чемпионате Европы в Граце (Австрия).

    Александр Самарин
    Александр Самарин

    Получив от судей оценку 74,77 балла, он расположился на 13-м месте. Лучшим среди россиян в короткой программе стал Дмитрий Алиев, показавший второй результат.

    «Хочу сказать спасибо за поддержку зрителям, моей команде, всем, кто со мной работал. Больше сказать нечего.

    Убрать четверной флип было обдуманным решением. Хотел показать чистое катание, а показал как обычно», — передаёт слова Самарина «Чемпионат».

    В ходе выступления 21-летний спортсмен упал во время выполнения четверного тулупа и сделал ошибку на четверном лутце.

    Произвольные программы мужчины покажут завтра, 23 января. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Уничтожение за 40 секунд. Триумфальное возвращение Макгрегора
  • 19/01/2020 в 14:04
    •
  • Прогноз
  • «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»
  • 1.60
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пройдет ли «Ювентус» «Рому» в Кубке Италии?
  • «Ювентус» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
  • На что надеяться «Вест Хэму» на «Кинг Пауэр»?
  • «Лестер» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • МЮ разживется голами
  • «Манчестер Юнайтед» — «Бернли». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Дмитрий Алиев Прочие ЧЕ по фигурному катанию. Алиев второй после короткой программыПодробности первого дня чемпионата Европы по фигурному катанию Вчера в 22:110
  • 19:46
    • Россия впервые выиграла медальный зачет юношеской Олимпиады
  • 19:29
    • «Рубин» подтвердил подписание младшего брата Бакаева
  • 19:14
    • Платини будет работать в FIFPro
    Новак Джокович Теннис Australian Open. Джокович и Федерер вышли в третий круг, вылет КудерметовойОбзор матчей третьего дня соревнований на Australian Open 22 января Вчера в 16:550
  • Экспресс дня

  • Забьет ли «Вулвз» «Ливерпулю»?
  • 3.07
    •
  • 00:14
    • Роналду забил в 15-м турнире за карьеру
  • 00:13
    • «Авангард» разорвал контракт с Касаевым
  • 00:00
    • Самарин: Хотел показать чистое катание, а показал как обычно
    Александр Кокорин Футбол Странный переход Кокорина из «Зенита» в «Сочи»СМИ — о переходе Кокорина в «Сочи» Вчера в 14:010
  • 18:56
    • Алиев и Даниэлян — второй и третий в короткой программе на ЧЕ-2020
  • 18:45
    • «Зенит» отправит Кокорина в ПФЛ, если он не перейдет в «Сочи»
  • 16:48
    • Кокорин отказывается переходить в «Сочи»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.67
  • Прогноз на матч Миннесота — Детройт
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч СКА — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Транмир — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.07
  • Экспресс дня 23 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Культураль Леонеса — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон