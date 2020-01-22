ВАДА приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории

Решение ВАДА подразумевает запрет на любой вид деятельности лаборатории, связанный с анализом образцов крови и программой биологического паспорта спортсмена.

Решение ВАДА остаётся в силе до завершения дисциплинарного разбирательства, связанного с обвинением российской стороны в нарушении ряда антидопинговых правил.

Напомним, 9 декабря исполком ВАДА из-за манипуляций с данными Московской лаборатории приняло решение отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года.

РУСАДА не согласилось с этим решением и оно было обжаловано в Спортивном арбитражном суде. 0