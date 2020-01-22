Даниелян: Я задолжал себе короткую программу после чемпионата России

Российский фигуристпрокомментировал свой третий результат после короткой программы на чемпионате Европы в австрийском Граце.

На чемпионате Европы короткую программу выиграл Михал Бржезина (89,77 балла). Второе место занял Дмитрий Алиев (88,45). Результат Даниеляна — 84,64.

Результат 16-летнего спортсмена мог быть более высоким, однако он сам признает, что допустил нелепую ошибку, исполняя аксель.

«Я задолжал себе короткую программу после чемпионата России в Красноярске, но даже после этого проката должок остался.

В целом считаю, что смог собраться. Аксель — это была нелепая ошибка, сам не ожидал. Я счастлив выступать здесь, волнения во время самого проката не было, только до него.

Выступать среди взрослых и смотреть, как они катаются — это очень ценный опыт. Подготовка к юниорским и взрослым стартам ничем не отличается, старт есть старт, к нему надо тщательно подготавливаться», — сказал Даниелян в интервью «Р-Спорт».

На декабрьском чемпионате России 16-летний Даниелян в короткой программе стал лишь 13-м, но в итоге завоевал в Красноярске серебряную медаль, показав лучший результат в произвольной программе.

Произвольная программа мужчин запланирована на 23 января. Начало в 20:30 по московскому времени. 0