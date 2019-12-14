UFC официально подтвердил бой Нурмагомедова и Фергюсона

UFC на своем сайте официально подтвердил бой между россияниноми американцем

Встреча чемпиона UFC в легком весе и первого номера рейтинга легковесов состоится 18 апреля на турнире UFC 249 в Бруклине (Нью-Йорк, США).

Нурмагомедов в сентябре защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив американца Дастина Пуарье удушающим приемом в третьем раунде на турнире в Абу-Даби. Фергюсон в своем последнем бою в июне победил американца Дональда Серроне.

В активе Фергюсона 25 побед в профессиональной карьере при трех поражениях. Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 боях. 0