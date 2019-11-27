Четыре российские лыжницы пропустят сезон из-за беременности

Российские лыжницыпропустят следующий сезон из-за беременности.

Информацию о том, что Седова также не будет выступать в новом сезоне, подтвердила Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«Честно говоря, мне не очень приятно, что эта информация просочилась в СМИ. Спортсменка свое положение тщательно скрывала, и еще месяц назад об этом никто не догадывался.

Теперь, когда тайное стало явным, вынуждена констатировать, что сезон пропустят сразу четыре лыжницы. Группа тех, кто может составить конкуренцию Непряевой, стала еще меньше», — цитирует Вяльбе teamrussia.pro. 0