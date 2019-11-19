Мужская сборнаяпо керлингу уступила командесо счетом 2:9 в матче шестого тура группового этапа чемпионата Европы.

Россияне проиграли сборной Швеции на ЧЕ по керлингу globallookpress.com LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

Отметим, что для россиян это поражение стало пятым в шести матчах турнира. Ранее подопечные Александра Козырева уступили Италии, Дании, Швейцарии и Германии.

В матче седьмого тура сборная России встретится с командой Нидерландов, игра пройдет во вторник, 19 ноября.

На чемпионате Европы в дивизионе А участвуют по 10 команд у мужчин и женщин. По итогам группового раунда четыре сильнейшие команды выйдут в полуфинал. По две худшие женские и мужские команды вылетят в дивизион В. 0