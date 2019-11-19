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    Россияне проиграли сборной Швеции на ЧЕ по керлингу

    Прочие Кёрлинг
    Мужская сборная России по керлингу уступила команде Швеции со счетом 2:9 в матче шестого тура группового этапа чемпионата Европы.

    Россияне проиграли сборной Швеции на ЧЕ по керлингу
    Россияне проиграли сборной Швеции на ЧЕ по керлингу

    Отметим, что для россиян это поражение стало пятым в шести матчах турнира. Ранее подопечные Александра Козырева уступили Италии, Дании, Швейцарии и Германии.

    В матче седьмого тура сборная России встретится с командой Нидерландов, игра пройдет во вторник, 19 ноября.

    На чемпионате Европы в дивизионе А участвуют по 10 команд у мужчин и женщин. По итогам группового раунда четыре сильнейшие команды выйдут в полуфинал. По две худшие женские и мужские команды вылетят в дивизион В. 0

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