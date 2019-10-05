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    FIA утвердила календарь Формулы-1 на сезон-2020

    Формула-1 Автоспорт
    Международная автомобильная федерация (FIA) официально утвердила календарь Формулы-1 на сезон-2020, сообщает Motorsport.

    Гран-при России пройдет в конце сентября
    Гран-при России пройдет в конце сентября

    Впервые в истории серии сезон будет состоять из 22 этапов — в календаре не будет Гран-при Германии, однако появятся сразу две новые гонки — в Нидерландах и Вьетнаме. Гран-при России пройдет в Сочи с 25 по 27 сентября.

    Календарь Формулы-1 на сезон 2020 года

    15 марта — Австралия
    22 марта — Бахрейн
    5 апреля — Вьетнам
    19 апреля — Китай
    3 мая — Нидерланды
    10 мая — Испания
    24 мая — Монако
    7 июня — Азербайджан
    14 июня — Канада
    28 июня — Франция
    5 июля — Австрия
    19 июля — Великобритания
    2 августа — Венгрия
    30 августа — Бельгия
    6 сентября — Италия
    20 сентября — Сингапур
    27 сентября — Россия
    11 октября — Япония
    25 октября — США
    1 ноября — Мексика
    15 ноября — Бразилия
    29 ноября — Абу-Даби 0

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