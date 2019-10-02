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    Две российские легкоатлетки дисквалифицированы за допинг

    Легкая атлетика
    Всероссийская федерация легкой атлетики на своем официальном сайте сообщила, что в соответствии с решением РУСАДА Наталья Леонтьева (спринт) и Нигина Тухтаева (800 м) дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.

    Девушки получили длительные дисквалификации
    Девушки получили длительные дисквалификации

    В пробе Леонтьевой, взятой на первенстве России среди юношей и девушек до 23 лет в Калуге, была обнаружен дростанолон, S1. Спортсменка дисквалифицирована на 4 года с 4 июля 2019 года. Аннулированию подлежат результаты спортсменки, показанные с 14 мая 2019 года.

    В пробе Тухтаевой, взятой на чемпионате Уральского федерального округа в помещении по легкой атлетике в Челябинске, была обнаружен метилгексанамин. Спортсменка дисквалифицирована на 2 года с 8 февраля 2019 года. Аннулированию подлежат результаты спортсменки, показанные с 20 января. 0

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