Две российские легкоатлетки дисквалифицированы за допинг

на своем официальном сайте сообщила , что в соответствии с решением РУСАДА(спринт) и(800 м) дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.

В пробе Леонтьевой, взятой на первенстве России среди юношей и девушек до 23 лет в Калуге, была обнаружен дростанолон, S1. Спортсменка дисквалифицирована на 4 года с 4 июля 2019 года. Аннулированию подлежат результаты спортсменки, показанные с 14 мая 2019 года.

В пробе Тухтаевой, взятой на чемпионате Уральского федерального округа в помещении по легкой атлетике в Челябинске, была обнаружен метилгексанамин. Спортсменка дисквалифицирована на 2 года с 8 февраля 2019 года. Аннулированию подлежат результаты спортсменки, показанные с 20 января. 0