Российские волейболисты с победы стартовали на Кубке мира

Сборнаяодержала победу над командойв первом матче на Кубке мира по волейболу.

Встреча завершилась со счетом 3:1 (25:21, 25:18, 24:26, 25:22) в пользу россиян.

Следующим соперником сборной России в групповой стадии станет команда Турция. Матч состоится 2 октября и начнется в 8:00 по московскому времени.

Кубок мира проходит в Японии с 1 по 15 октября. Матчи турнира проходят в трех городах: Фукуоке, Нагано и Хиросиме.

В Кубке мира также принимают участие сборные Аргентины, Австралии, Бразилии, Египта, Италии, Японии, Польши, Туниса и США. Победитель будет определен по итогам кругового турнира. 0