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    Российские волейболисты с победы стартовали на Кубке мира

    Волейбол
    Сборная России одержала победу над командой Ирана в первом матче на Кубке мира по волейболу.

    Российские волейболисты
    Российские волейболисты

    Встреча завершилась со счетом 3:1 (25:21, 25:18, 24:26, 25:22) в пользу россиян.

    Следующим соперником сборной России в групповой стадии станет команда Турция. Матч состоится 2 октября и начнется в 8:00 по московскому времени.

    Кубок мира проходит в Японии с 1 по 15 октября. Матчи турнира проходят в трех городах: Фукуоке, Нагано и Хиросиме.

    В Кубке мира также принимают участие сборные Аргентины, Австралии, Бразилии, Египта, Италии, Японии, Польши, Туниса и США. Победитель будет определен по итогам кругового турнира. 0

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