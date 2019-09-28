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    Леклер — победитель квалификации Гран-при России

    Формула-1 Автоспорт
    На автодроме в Сочи завершилась квалификация Гран-при России в рамках чемпионата Формулы-1.

    Шарль Леклер
    Шарль Леклер

    Победу в ней одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер, для которого это уже четвертый поул подряд.

    Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» занял второе место, а Себастьян Феттель из «Феррари» — третье.

    Пилот «Торо Россо» Даниил Квят не принимал участие в сессии из-за поломки болида.

    Формула-1. Гран-при России. Квалификация

    1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.31,628
    2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,402
    3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,425
    4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,682
    5. Валттери Боттас («Мерседес») — +1,004
    6. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,594
    7. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,661
    8. Ландо Норрис («Макларен») — +1,673
    9. Ромен Грожан («Хаас») — +1,889
    10. Даниэль Риккардо («Рено») — +2,033

    Не вышли в третий сегмент:

    11. Пьер Гасли («Торо Россо») — +2,322
    12. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +2,330
    13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,409
    14. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,454
    15. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +2,605

    Не вышли во второй сегмент:

    16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +3,212
    17. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,728
    18. Роберт Кубица («Уильямс») — +4,846
    19. Александер Албон («Ред Булл») — +7,569
    20. Даниил Квят («Торо Россо»). 0

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