Сборнаяпроиграла команде(27:30) в матче группового турнира Кубка мира-2019 в Японии.

Уругвай сенсационно обыграл Фиджи на КМ-2019 по регби twitter.com/hashtag/RWC2019 1000 Фрибет для всех Забрать!

Первый тайм остался за уругвайцами — 24:12, а во второй половине сильнее были фиджийские регбисты — 15:6.

Для сборной Уругвая эта победа стала исторической: первой на Кубке мира с 2003 года. Тогда уругвайцы обыграли команду Грузии.

После этой победы уругвайцы набрали четыре очка и уступают в группе D только командам Австралии и Уэльса. Сборная Фиджи набрала два балла, поскольку занесла 5 попыток в этом матче, а разница в счете составила меньше 7 очков.

Следующий матч в этой группе пройдет 29 сентября, когда Уругвай сыграет против команды Грузии. 0