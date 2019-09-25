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    Уругвай сенсационно обыграл Фиджи на КМ-2019 по регби

    регби
    Сборная Фиджи проиграла команде Уругвая (27:30) в матче группового турнира Кубка мира-2019 в Японии.

    Уругвай сенсационно обыграл Фиджи на КМ-2019 по регби
    Уругвай сенсационно обыграл Фиджи на КМ-2019 по регби

    Первый тайм остался за уругвайцами — 24:12, а во второй половине сильнее были фиджийские регбисты — 15:6.

    Для сборной Уругвая эта победа стала исторической: первой на Кубке мира с 2003 года. Тогда уругвайцы обыграли команду Грузии.

    После этой победы уругвайцы набрали четыре очка и уступают в группе D только командам Австралии и Уэльса. Сборная Фиджи набрала два балла, поскольку занесла 5 попыток в этом матче, а разница в счете составила меньше 7 очков.

    Следующий матч в этой группе пройдет 29 сентября, когда Уругвай сыграет против команды Грузии. 0

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