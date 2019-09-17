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    • Нурмагомедов на 80 процентов уверен в проведении следующего боя в России
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    Нурмагомедов на 80 процентов уверен в проведении следующего боя в России

    Единоборства
    Российский боец Хабиб Нурмагомедов рассказал, где хочет провести следующий бой, а также отметил, что планирует провести еще три-четыре поединка.

    Хабиб Нурмагомедов
    Хабиб Нурмагомедов

    «Переговоры с UFC велись и ведутся. Я очень хочу подраться в России — в Москве или в Питере. Я на 80 процентов уверен, что мой следующий бой пройдет в России.

    Давление на главу UFC не хочу оказывать — он видел рейтинги турнира в Абу-Даби, в России и во всем мире. Я думаю, они с удовольствием здесь проведут турнир.

    В бою с Пуарье я чувствовал себя очень хорошо физически. Отец говорил, что его пик формы приходился на 32-33 года. После этого он ощущал, что уже на спаде. Отец говорил, что года два можно драться.

    Сейчас, когда я выиграл 28 боев, думаю, что иметь в послужном списке 30-0 было бы хорошо. Минимум три-четыре боя надо провести, думаю, что 30 как минимум должно быть», — сказал Нурмагомедов в интервью Первому каналу. 0

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