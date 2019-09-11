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    Хабиб после победы над Порье не стал лидером рейтинга UFC

    Единоборства
    Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не поднялся на вершину рейтинга организации.

    Хабиб Нурмагомедов
    Хабиб Нурмагомедов

    На данный момент он занимает второе место. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

    Первое место продолжает занимать обладатель титула в полутяжелом весе американец Джон Джонс, на третьей строчке расположился чемпион в наилегчайшей и легчайшей весовых категориях американец Генри Сехудо.

    Напомним, 7 сентября Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье в главном поединке UFC 242. Он одержал победу удушающим приемом в третьем раунде.

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