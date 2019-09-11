Хабиб после победы над Порье не стал лидером рейтинга UFC

Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весене поднялся на вершину рейтинга организации.

На данный момент он занимает второе место. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Первое место продолжает занимать обладатель титула в полутяжелом весе американец Джон Джонс, на третьей строчке расположился чемпион в наилегчайшей и легчайшей весовых категориях американец Генри Сехудо.

Напомним, 7 сентября Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье в главном поединке UFC 242. Он одержал победу удушающим приемом в третьем раунде.

В послужном списке 30-летнего россиянина 28 побед (18 досрочно), ни одного поражения. 0