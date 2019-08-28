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    Российский бегун дисквалифицирован на четыре года

    Легкая атлетика
    Российские бегун Андрей Дементьев дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики.

    Бегун наказан за допинг
    Бегун наказан за допинг

    «В допинг-пробе спортсмена, взятой в рамках чемпионата Сибирского федерального округа в Иркутске 8 июня 2019 года, были обнаружены метаболиты андростерона, тестостерона экзогенного происхождения, 5aAdiol, 5bAdiol», — гласит сообщение.

    Срок дисквалификации Дементьева отсчитывается с 14 августа 2019 года. Все результаты спортсмена, продемонстрированные с 8 июня 2019 года, будут аннулированы.

    На минувшей неделе российский ходок Сергей Бакулин был дисквалифицирован Международной ассоциацией легкоатлетических федераций на восемь лет за применение допинга. 0

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