Российский бегун дисквалифицирован на четыре года

Российские бегундисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики.

«В допинг-пробе спортсмена, взятой в рамках чемпионата Сибирского федерального округа в Иркутске 8 июня 2019 года, были обнаружены метаболиты андростерона, тестостерона экзогенного происхождения, 5aAdiol, 5bAdiol», — гласит сообщение.

Срок дисквалификации Дементьева отсчитывается с 14 августа 2019 года. Все результаты спортсмена, продемонстрированные с 8 июня 2019 года, будут аннулированы.

На минувшей неделе российский ходок Сергей Бакулин был дисквалифицирован Международной ассоциацией легкоатлетических федераций на восемь лет за применение допинга. 0