Макгрегор прокомментировал свое нападение на пожилого мужчину

Ирландский боец ММАвыступил с извинениями за то, что ударил пожилого мужчину в одном из пабов Дублина.

«Уже не так важно, что там случилось. Я был не прав в этой ситуации. Человек пришел в паб, чтобы весело провести время, а не заканчивать день таким образом. Эта история произошла пять месяцев назад. Я допустил ошибку.

Надо было раньше взять на себя ответственность. Я в долгу перед своей семьей и людьми из моей команды. Они знают, что это не то, зачем я пришел в ММА. Я пришел в спорт, чтобы защищать людей от подобных эпизодов. Я признаю свою вину и хочу двигаться дальше», — цитирует Макгрегора ESPN.

Напомним, ранее в интернете появилось видео, на котором Макгрегор ударил по лицу мужчину, отказавшегося пить виски производства Конора. 0