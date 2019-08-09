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    Кузнецов завоевал золото ЧЕ по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина

    Плавание
    Россиянин Евгений Кузнецов одержал победу в соревнованиях на трёхметровом трамплине на чемпионате Европы по прыжкам в воду, который проходит в Киеве (Украина).

    Прыжки с трамплина
    Прыжки с трамплина

    В финале российский спортсмен на 42,60 балла обошёл серебряного призёра, немца Патрика Хаусдинга. Третье место занял британец Джеймс Хитли. Четвертым стал россиянин Никита Шлейхер.

    Ранее на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) Кузнецов и Шлейхер вышли в финал в этой дисциплине, завоевав для сборной России две лицензии на Олимпийские игры — 2020.

    Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
    Мужчины. Трамплин, 3 м.

    1. Евгений Кузнецов (Россия) — 499,45.
    2. Патрик Хаусдинг (Германия) — 456,85.
    3. Джеймс Хитли (Великобритания) — 439,90.
    4. Никита Шлейхер (Россия) — 416,90. 0

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