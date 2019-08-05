Российские кикбоксерши утонули в Крыму

В Севастополе утонули российская чемпионка мира по кикбоксингуи вице-чемпионка, сообщает «Интерфакс».

Трагедия произошла в бухте Омега на территории яхт-клуба «Юг». Спортсменки проигнорировали предупреждения о штормовой погоде и пошли купаться. Одна из девушек прыгнула с пирса в море, но не смогла выплыть. В итоге вторая спортсменка бросилась спасать подругу, но тоже утонула.

Позже в Федерации кикбоксинга России заявила, что тела обеих спортсменок достали из воды и опознали.

В Севастополе проходили сборы национальной команды. В воскресенье вечером должна была вылететь оставшаяся группа спортсменок. Жакупова и Гисмеева перед отправлением в аэропорт решили прогуляться по набережной. В последний раз их видели за полчаса до трагедии. 0