Пловец Чупков с мировым рекордом стал чемпионом мира

Антон Чупков
globallookpress.com
Чупков выиграл золотую медаль на дистанции 200 метров брассом, при этом установив новый мировой рекорд. Результат россиянина — 2.06,12.
Предыдущее достижение — 2.06,67 — делили сразу два спортсмена: австралиец Мэттью Уилсон и японец Иппеи Ватанабе.
Серебро в финальном заплыве завоевал Уилсон (2.06,68), а бронзу — Ватанабе (2.06,73).
Кроме того, мужская сборная России с результатом 7.01,81 завоевала серебро в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. В составе команды выступали Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Александр Красных и Мартин Малютин. 0