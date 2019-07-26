Пловец Чупков с мировым рекордом стал чемпионом мира

Россиянинзавоевал золотую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в корейском Кванджу.

Чупков выиграл золотую медаль на дистанции 200 метров брассом, при этом установив новый мировой рекорд. Результат россиянина — 2.06,12.

Предыдущее достижение — 2.06,67 — делили сразу два спортсмена: австралиец Мэттью Уилсон и японец Иппеи Ватанабе.

Серебро в финальном заплыве завоевал Уилсон (2.06,68), а бронзу — Ватанабе (2.06,73).

Кроме того, мужская сборная России с результатом 7.01,81 завоевала серебро в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. В составе команды выступали Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Александр Красных и Мартин Малютин. 0