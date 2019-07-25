ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уле Гуннар СульшерВнутри тура «МЮ»: Погба — душа компании, Сульшер — создатель новой атмосферы
  • 08:35
    • Месси может быть отстранен от игр за сборную Аргентины
  • 07:46
    • УЕФА скрывал проблемы ПСЖ с финансовым фейр-плей
  • 23:43
    • ПСЖ хочет продать Неймара до 31 июля
  • 22:52
    • Испания одолела Францию и вышла в финал юношеского ЧЕ
  • 22:32
    • «Краснодар» объявил о переходе Кабеллы и удалил запись
    Все новости спорта

    Россиянка Ласицкене возглавила общий мировой рейтинг IAAF

    Легкая атлетика
    Прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала первой представительницей России, возглавившей общий мировой рейтинг Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сообщает пресс-служба организации.

    Мария Ласицкене
    Мария Ласицкене

    26-летняя Ласицкене вышла на первую строчку, выиграв в среду чемпионат России. Теперь у нее 1433 очка, а у идущей второй Беатрис Чепкоеч, бегуньи на 3000 м с препятствиями из Кении, 1426 баллов. Замыкает тройку голландка Сифан Хассан (бег на 1500 м и 5000 м) с 1424 очками.

    В текущем сезоне Ласицкене, выступающая на международных соревнованиях в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), победила на пяти этапах Бриллиантовой лиги. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Лучший по спортивному принципу. Хабиб официально получил нового соперника
  • 05/06/2019 в 11:58
    •
  • Прогноз
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»
  • 1.69
  • Сегодня в 14:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сыграют ли команды результативно?
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Остановит ли «МЮ» атаку «Тоттенхэма»?
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • «Габала» и «Динамо» отложат выяснения победителя на второй матч
  • «Габала» — «Динамо» Тбилиси. Прогноз и ставки
  • 1.45
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Пепе Футбол «Драконы» против «быков». Соперник силен, но шансы есть«Краснодару» не повезло с жеребьевкой в Лиге чемпионов 23/07/2019 в 14:190
  • 08:49
    • Россиянка Ласицкене возглавила общий мировой рейтинг IAAF
  • 08:18
    • «Бенфика» вырвала победу у «Фиорентины» в матче Международного кубка чемпионов
  • 08:01
    • «Ливерпуль» сыграл вничью со «Спортингом» в товарищеском матче
    Гарет Бейл Футбол Трансферный дайджест. 16-22 июляУйдет ли Бейл из «Реала», попрощается ли «Арсенал» с капитаном, решится ли Погба на переезд из Англии и другие трансферные новости последних дней 22/07/2019 в 23:030
  • Экспресс дня

  • Чемпион Норвегии окажет сопротивление БАТЭ
  • 4.53
    •
  • 00:00
    • Жердев: Я не должен был ехать в «Тамбов», веду переговоры с другими командами
  • 23:31
    • «Эвертон» предложил 35 млн евро за Мойзе Кина,
  • 23:18
    • Комбаров: Лига Европы — это историческое событие для Тулы
    Футболисты «Спартака» Футбол «Спартак» в отборе ЛЕ сыграет против бывшей команды ЯкинаСМИ — о сопернике «Спартака» в квалификации Лиги Европы 23/07/2019 в 11:510
  • 19:04
    • Денежный оборот «Барселоны» по итогам прошлого сезона составил почти 1 млрд евро
  • 18:31
    • Мамаду Сако требует от ВАДА 13 млн фунтов за ошибку в проведении допинг-теста
  • 18:12
    • «Зенит» и Дзюба обсудят продление контракта в зимнее межсезонье
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон