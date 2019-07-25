Россиянка Ласицкене возглавила общий мировой рейтинг IAAF

Прыгунья в высотустала первой представительницей России, возглавившей общий мировой рейтинг Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сообщает пресс-служба организации.

26-летняя Ласицкене вышла на первую строчку, выиграв в среду чемпионат России. Теперь у нее 1433 очка, а у идущей второй Беатрис Чепкоеч, бегуньи на 3000 м с препятствиями из Кении, 1426 баллов. Замыкает тройку голландка Сифан Хассан (бег на 1500 м и 5000 м) с 1424 очками.

В текущем сезоне Ласицкене, выступающая на международных соревнованиях в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), победила на пяти этапах Бриллиантовой лиги. 0