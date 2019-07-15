Российские волейболисты защитили титул в Лиге наций

Мужская сборнаяпо волейболу стала победителем

Сборная России переиграла США в финале в финале турнира со счетом 3:1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20).

Самым результативным игроком в составе сборной России стал Дмитрий Волков, набравший 17 очков, 14 очков принёс команде Егор Клюка. В составе американцев 20 очков набрал Тэйлор Сэндер.

В матче за третье место сборная Польши, которая является действующим чемпионом мира, разгромила команду Бразилии со счетом 3:0 (25:17, 25:23, 25:21).

Подопечные Туомаса Саммельвуо на предварительном этапе выиграли 12 матчей из 15 и заняли третье место в турнирной таблице. Мужская сборная России стала победителем Лиги наций второй раз подряд. 0