Казань представит заявку на проведение ЧМ по водным видам спорта

Дворец водных видов спорта в Казани
akvapalace.ru
Об этом сообщил член бюро Международной федерации плавания (FINA) Владимир Сальников.
Презентация состоится 21 июля. В тот же день на специальной пресс-конференции будут объявлены города, которые примут чемпионат мира по водным видам спорта в ближайшие годы.
Ранее сообщалось, что Казань выразила заинтересованность в проведении у себя этого турнира в 2025 или 2027 году. После этого российская сторона должна была подать заявку в установленный FINA срок. 0