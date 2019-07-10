Казань представит заявку на проведение ЧМ по водным видам спорта

Представителив корейском Кванджу, где проходит, презентуют заявку города на проведение турнира в ближайшие доступные для этого сроки, передает «Спорт-Экспресс».

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Об этом сообщил член бюро Международной федерации плавания (FINA) Владимир Сальников.

Презентация состоится 21 июля. В тот же день на специальной пресс-конференции будут объявлены города, которые примут чемпионат мира по водным видам спорта в ближайшие годы.

Ранее сообщалось, что Казань выразила заинтересованность в проведении у себя этого турнира в 2025 или 2027 году. После этого российская сторона должна была подать заявку в установленный FINA срок. 0