Шубенков пропустит этап «Бриллиантовой лиги» в США из-за травмы

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерамипропустит этап «Бриллиантовой лиги» в США из-за травмы.

Об этом рассказал тренер спортсмена Сергей Клевцов.

«Незадолго до вылета нам казалось, что все пошло на поправку. Но в день вылета у Сергея поднялась температура. Обследование показало, что у него идет воспалительный процесс в колене, видимо, какая-то грязь все-таки попала в рану.

Сейчас Сергею прописали пятидневный курс антибиотиков, в течение всего этого времени ему нельзя тренироваться, поэтому он вынужден пропустить старт в США.

Решение об участии в следующих турнирах будет принято через три-четыре дня», — цитирует Клевцова ТАСС.

Шубенков получил травму на предыдущем этапе «Бриллиантовой лиги» в Марокко из-за столкновения на финише с представителем Ямайки Омаром Маклаудом. 0