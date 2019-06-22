В Минске открылись Европейские игры-2019

состоялась церемония открытия вторых в истории

Шоу прошло на стадионе «Динамо» tyt.by 5000 Бонус за регистрацию Играть!

Шоу прошло на столичном стадионе «Динамо». В параде приняла участие и сборная России.

Соревнования завершатся 30 июня.

Европейские игры — соревнования, которые являются «младшим братом» летней Олимпиады. Будут разыграны две сотни комплектов медалей в 15 видах спорта и 23 дисциплинах.

Сборная России — одна из самых многочисленных команд, в составе которой выступят пять олимпийских чемпионов и 18 победителей Европейских игр в Баку. В общей сложности в Минск прибыли 225 россиян.

Четыре года назад на первых Европейских играх в Баку сборная России уверенно выиграла общекомандный зачет, завоевав в общей сложности 164 награды: 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых. 0