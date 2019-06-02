Нурмагомедов может провести реванш с Макгрегором 7 сентября

Российский чемпион UFCможет встретиться на турнире UFC 242 в Абу-Даби с экс-чемпионом организации в двух веcовых категориях

Команда Нурмагомедова рассматривает возможность боя с одним из трёх соперников — временным чемпионом UFC в лёгком весе Дастином Порье, Макгрегором или Тони Фергюсоном, сообщил отец и тренер российского спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

«Идёт разработка троих соперников. Это Фергюсон, это реванш с Конором и это Дастин Порье.

7 сентября в главном бою вечера будет Хабиб, он готовится к любому из этих соперников. Но для меня было бы логическим провести бой с Дастином Порье.

А Макгрегор пусть хоть с кем-нибудь подерётся!» — приводит слова Абдулманапа Нурмагомедова группа UFC / ONE FC / PFL в социальной сети «ВКонтакте».

Первый бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора прошёл в октябре 2018 года и завершился досрочной победой Нурмагомедова. 0