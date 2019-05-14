Гран-при Нидерландов вернется в календарь Формулы-1

вернется в календарь Формулы-1, информирует официальный сайт гоночной серии.

Трасса в Нидерландах formula1.com 5000 Бонус за регистрацию Играть!

«Формула-1 рада объявить, что Гран-при Нидерландов возвращается в чемпионат с 2020 года. Недавно было подписано соглашение, которое продлится не менее трех лет», — говорится в сообщении.

В 2020 году гонку вновь примет трасса «Зандворт», на которой проводились гонки Формулы-1 с небольшими перерывами с 1948 по 1985 год.

При этом отмечается, что конфигурация трассы и инфраструктура будут модернизированы.

Последнюю гонку Гран-при Нидерландов 1985 года выиграл пилот «Макларена» Ники Лауда. 0