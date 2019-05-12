Каннонье быстро одолел Андерсона Силву на UFC 237

В ночь с 11 на 12 мая мск в Рио-де-Жанейро состоялся турнир по смешанным единоборствам

В соглавном событии турнира встретились знаменитый Андерсон Силва и Джаред Каннонье. Бразилец проиграл американцу техническим нокаутом в первом раунде.

Кроме того, еще одним главным боем вечера стала чемпионская встреча в минимальном весе между обладательницей пояса Роуз Намаюнас и Джессикой Андраде.

Бой был завершен во втором раунде после того, как Андраде отправила соперницу в нокаут.

Другие результаты UFC 237:

Жозе Алду — Александер Волкановски — победа Волкановски единогласным решением судей

Тьяго Алвес — Лауреано Старополи — победа Старополи единогласным решением судей

Франсиско Триналдо — Карлос Диего Феррейра — бой отменен. 0