Каннонье быстро одолел Андерсона Силву на UFC 237

Джаред Каннонье
globallookpress.com
В соглавном событии турнира встретились знаменитый Андерсон Силва и Джаред Каннонье. Бразилец проиграл американцу техническим нокаутом в первом раунде.
Кроме того, еще одним главным боем вечера стала чемпионская встреча в минимальном весе между обладательницей пояса Роуз Намаюнас и Джессикой Андраде.
Бой был завершен во втором раунде после того, как Андраде отправила соперницу в нокаут.
Другие результаты UFC 237:
Жозе Алду — Александер Волкановски — победа Волкановски единогласным решением судей
Тьяго Алвес — Лауреано Старополи — победа Старополи единогласным решением судей
Франсиско Триналдо — Карлос Диего Феррейра — бой отменен. 0