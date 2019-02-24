Елисеев занял второе место в гонке преследования на ЧЕ

Норвежский биатлонистстал победителем гонки преследования на чемпионате Европы в Раубичах.

Триумфатор спринта удержал первое место, допустив всего один промах на четырех огневых рубежах.

Вторым стал россиянин Матвей Елисеев, поднявшийся с 11-й позиции. На его счету тоже один промах.

Замкнул тройку сильнейших еще один норвежец Ховард Богетвейт, опередивший на последнем круге белоруса Сергея Бочарникова.

Чемпионат Европы. Раубичи, Белоруссия

Гонка преследования. Мужчины

1. Тарьей Бё (Норвегия) — 31.10,3 (1 шт. круг)

2. Матвей Елисеев (Россия) — отставание 28,5 (1)

3. Ховард Богетвейт (Норвегия) — 54,2 (1)

4. Сергей Бочарников (Белоруссия) — 1.04,1 (2)

5. Андрей Расторгуев (Латвия) — 1.13,2 (3)

6. Дмитрий Малышко (Россия) — 1.17,2 (2)…

12. Никита Поршнев (Россия) — 2.08,2 (2)…

20. Максим Цветков (Россия) — 2.23,7 (2)

21. Антон Бабиков (Россия) — 2.23,8 (3)…

30. Семен Сучилов (Россия) — 2.52,8 (3). 0