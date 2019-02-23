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    Никитина стала первой российской скелетонисткой, выигравшей Кубок мира

    Скелетон
    Российская скелетонистка Елена Никитина выиграла Кубка мира сезона-2018/19.

    Елена Никитина
    Елена Никитина
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    26-летняя россиянка стала недосягаемой для своей ближайшей преследовательницы немки Тины Херманн по итогам заключительного этапа в канадском Калгари.

    В общем зачете Никитина набрала 1663 очка, а представительница Германии — 1597 баллов.

    Никитина заняла пятое место во втором старте на заключительном этапе Кубка мира, проиграв 0,56 секунды Херман, которая одержала победу по итогам двух заездов, показав результат 1 минута 57,39 секунды.

    Второй стала представительница Канады Мирела Рахнева (отставание — 0,13 секунды), бронза у британки Лоры Дис (+0,29).

    Другая представительница России Юлия Канакина (+0,62) заняла шестое место, Рената Хузина (+0,78) — восьмое.

    Кубок мира по скелетону среди женщин проводится с сезона-1996/97. Российские спортсменки ни разу не попадали в тройку призеров в итоговом личном зачете.

    Никитина стала вторым представителем России, завоевавшим Кубок мира по скелетону. Ранее подобное достижение покорялось Александру Третьякову в сезоне-2008/09. 0

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