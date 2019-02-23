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    Непряева стала третьей в скиатлоне на ЧМ

    Лыжи
    На чемпионате мира по лыжным гонкам в Зефельде (Австрия) состоялся женский скиатлон.

    Наталья Непряева
    Наталья Непряева
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    Победила норвежка Тереза Йохауг. Россиянка Наталья Непряева заняла третье место. Второй финишировала еще одна представительница Норвегии Ингвильд Остберг.

    Российская лыжница Анастасия Седова заняла девятое место. Анна Нечаевская заняла 15-е место, Мария Истомина — 21-е.

    Чемпионат мира. Женщины. Скиатлон, 7,5+7,5 км

    1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 35.54,5

    2. Ингвильд Остберг (Норвегия) — отставание 57,6

    3. Наталья Непряева (Россия) — 58,7

    4. Астрид Якобсен (Норвегия) — 1.02,0

    5. Фрида Карлссон (Швеция) — 1.07,4

    6. Шарлотта Калла (Швеция) — 1.13,3

    9. Анастасия Седова (Россия) — 1.50,4

    15. Анна Нечаевская (Россия) — 2.36,9

    21. Мария Истомина (Россия) — 2.58,5. 0

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