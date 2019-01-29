Хабиб Нурмагомедов дисквалифицирован на девять месяцев

(NSAC) дисквалифицировала на девять месяцев россияниназа то, что он устроил потасовку после поединка с ирландцемна турнире UFC в США.

Хабиб Нурмагомедов twitter.com/ufc 1000 Фрибет для всех Забрать!

Такое решение было принято на заседании NSAC. Помимо дисквалификации Нурмагомедов оштрафован на 500 тысяч долларов, сообщает «Р-Спорт».

Друг Хабиба Зубайра Тухугов дисквалифицирован на год и также оштрафован, но на 25 тысяч долларов.

Конор Макгрегор оштрафован на 50 тысяч долларов и дисквалифицирован на шесть месяцев/

Нурмагомедов 6 октября прошлого года в рамках турнира UFC 229 в США победил Макгрегора и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Сразу после окончания боя российский боец вступил в перепалку с кем-то за пределами ринга, а затем перепрыгнул через ограждение к болельщикам, где произошла непродолжительная драка. 0