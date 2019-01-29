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    Хабиб Нурмагомедов дисквалифицирован на девять месяцев

    Единоборства Вокруг спорта
    Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) дисквалифицировала на девять месяцев россиянина Хабиба Нурмагомедова за то, что он устроил потасовку после поединка с ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC в США.

    Хабиб Нурмагомедов
    Хабиб Нурмагомедов
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    Такое решение было принято на заседании NSAC. Помимо дисквалификации Нурмагомедов оштрафован на 500 тысяч долларов, сообщает «Р-Спорт».

    Друг Хабиба Зубайра Тухугов дисквалифицирован на год и также оштрафован, но на 25 тысяч долларов.

    Конор Макгрегор оштрафован на 50 тысяч долларов и дисквалифицирован на шесть месяцев/

    Нурмагомедов 6 октября прошлого года в рамках турнира UFC 229 в США победил Макгрегора и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

    Сразу после окончания боя российский боец вступил в перепалку с кем-то за пределами ринга, а затем перепрыгнул через ограждение к болельщикам, где произошла непродолжительная драка. 0

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