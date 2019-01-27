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    Павличенко: Рад, что перестал быть единственным чемпионом мира из России

    Двукратный чемпион мира по санному спорту Семен Павличенко прокомментировал победу российской команды в эстафете на чемпионате мира в Винтерберге.

    Семен Павличенко
    Семен Павличенко
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    В Винтерберге у Павличенко также две бронзовые медали — в основных соревнованиях в одноместных санях и спринте. Отметим, что в 2015 году он выиграл золото чемпионата мира в Сигулде.

    «Когда я стоял вместе с командой на пьедестале почета, то заметил, что перестал быть единственным чемпионом мира из России. И все только посмеялись мне в ответ. На самом деле я рад, что так все случилось.

    И очень здорово, что мы победили в таком составе. Владислав Южаков наконец-то стал чемпионом, Юра Прохоров тоже большой молодец.

    Тане Ивановой, несправедливо пропустившей Олимпиаду в Южной Корее, тоже было очень важно стать здесь первой», — приводит ТАСС слова 27-летнего Павличенко.

    Напомним, Россия впервые завоевала золото чемпионата мира в этой дисциплине. С 2000 года в эстафетах побеждали только немцы. 0

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