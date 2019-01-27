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    Фийон-Майе выиграл масс-старт в Антерсельве, Гараничев — седьмой

    Биатлон
    Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе стал победителем масс-старта на шестом этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве.

    Кентен Фийон-Майе
    Кентен Фийон-Майе
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    Он опередил на 14,3 секунды лидера общего зачета Кубка мира Йоханнеса Бе из Норвегии, который выиграл пять предыдущих гонок. Бронзовым призером стал немец Арнд Пайффер.

    Первым из российских участников финишировал Евгений Гараничев, ставший седьмым. Александр Логинов с четырьмя промахами стал 20-м, Матвей Елисеев с пятью — 29-м.

    Седьмой этап Кубка мира пройдет в канадском Кэнморе с 7 по 11 февраля. В его рамках запланированы индивидуальные гонки, эстафеты и масс-старты.

    Биатлон. Кубок мира. 6-й этап
    Мужчины. Масс-старт

    1. Кентен Фийон-Майе (Франция) — 34.39,4 (0 промахов)
    2. Йоханнес Бе (Норвегия) — +14,3 (2)
    3. Арнд Пайффер (Германия) — +24,6 (0)
    4. Мартен Фуркад (Франция) — +50,4 (1)
    5. Антонин Гигонна (Франция) — +51,8 (2)
    6. Беньямин Вегер (Швейцария) — +52,5 (2)
    7. Евгений Гараничев (Россия) — +1.00,5 (2)
    8. Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия) — +1.08,5 (2)…
    20. Александр Логинов (Россия) — +1.46,4 (4)…
    29. Матвей Елисеев (Россия) — +4.05,4 (5) 0

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