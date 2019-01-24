Российские пары завоевали две медали на ЧЕ по фигурному катанию

Евгения Тарасова и Владимир Морозов
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Результат россиян в произвольной программе — 144,92 балла, а по сумме двух программ — 218,82 балла.
Бронзовыми призерами стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Их результат в произвольной программе — 132,70, а итоговый результат — 205,28.
Золотые награды завоевали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, набравшие 225,66 балла.
ЧЕ. Минск. Пары. Итог
1. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) — 225,66
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 218,82
3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 205,28
4. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 205,14
5. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 185,92 0