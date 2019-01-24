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    Российские пары завоевали две медали на ЧЕ по фигурному катанию

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    Российский дуэт Евгении Тарасовой и Владимира Морозова завоевал серебряные медали на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске в парном катании.

    Евгения Тарасова и Владимир Морозов
    Евгения Тарасова и Владимир Морозов
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    Результат россиян в произвольной программе — 144,92 балла, а по сумме двух программ — 218,82 балла.

    Бронзовыми призерами стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Их результат в произвольной программе — 132,70, а итоговый результат — 205,28.

    Золотые награды завоевали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, набравшие 225,66 балла.

    ЧЕ. Минск. Пары. Итог

    1. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) — 225,66

    2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 218,82

    3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 205,28

    4. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 205,14

    5. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 185,92 0

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