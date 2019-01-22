Россию могут отстранить от участия в ОИ-2020, если после Родченкова меняли базу данных

Россия может быть отстранена от участия в Олимпиаде-2020 в случае фальсификации данных московской антидопинговой лаборатории, сообщается на официальном сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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Исполком WADA во вторник, 22 января, подтвердил статус соответствия РУСАДА, заявив, что агенство должно продолжать выполнять условия, указанные в решении WADA от 20 сентября, чтобы сохранить статус признанного соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.

«Если обнаружится, что аналитические данные были сфальсифицированы российскими властями после 10 ноября 2015 года (день, когда WADA приостановило аккредитацию московской лаборатории, а Григорий Родченков ушел в отставку с поста ее директора), комитет по соответствию проведет встречу для рассмотрения имеющихся фактов.

Если фальсификация подтвердится, то комитет рекомендует исполкому WADA направить официальное уведомление в РУСАДА.

В таком случае Россия не сможет получить право на проведение чемпионата мира по любому виду спорта в течение определенного периода времени. Также российские официальные лица, спортмены и вспомогательный персонал не смогут участвовать в Олимпиаде и Паралимпиаде 2020 года», — говорится в заявлении WADA, которое цитирует «Спорт-Экспресс».

На данный момент Россия выполнила два из трех условий полного восстановления РУСАДА, которые были названы WADA в сентябре 2018 года.

РУСАДА прошла аудит 11 и 12 декабря 2018-го и получило положительные отзывы.

Также Россия предоставила экспертам WADA базу данных Московской антидопинговой лаборатории, при этом был просрочен дедлайн.

Российская сторона должна была предоставить специалистам WADA данные до 31 декабря 2018-го. Однако они не смогли завершить свою работу из-за проблем с оборудованием, которое не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

9 января эксперты WADA вновь прибыли в Россию для извлечения базы данных, а 17 января успешно завершили свою работу.

Теперь России предстоит выполнить заключительный пункт — до 30 июня 2019 года передать WADA допинг-пробы, хранящиеся в лаборатории. 0