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    Россию могут отстранить от участия в ОИ-2020, если после Родченкова меняли базу данных

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    Россия может быть отстранена от участия в Олимпиаде-2020 в случае фальсификации данных московской антидопинговой лаборатории, сообщается на официальном сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA).

    Григорий Родченков
    Григорий Родченков
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    Исполком WADA во вторник, 22 января, подтвердил статус соответствия РУСАДА, заявив, что агенство должно продолжать выполнять условия, указанные в решении WADA от 20 сентября, чтобы сохранить статус признанного соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.

  • WADA не стало лишать РУСАДА статуса соответствия
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    • «Если обнаружится, что аналитические данные были сфальсифицированы российскими властями после 10 ноября 2015 года (день, когда WADA приостановило аккредитацию московской лаборатории, а Григорий Родченков ушел в отставку с поста ее директора), комитет по соответствию проведет встречу для рассмотрения имеющихся фактов.

    Если фальсификация подтвердится, то комитет рекомендует исполкому WADA направить официальное уведомление в РУСАДА.

    В таком случае Россия не сможет получить право на проведение чемпионата мира по любому виду спорта в течение определенного периода времени. Также российские официальные лица, спортмены и вспомогательный персонал не смогут участвовать в Олимпиаде и Паралимпиаде 2020 года», — говорится в заявлении WADA, которое цитирует «Спорт-Экспресс».

    На данный момент Россия выполнила два из трех условий полного восстановления РУСАДА, которые были названы WADA в сентябре 2018 года.

    РУСАДА прошла аудит 11 и 12 декабря 2018-го и получило положительные отзывы.

    Также Россия предоставила экспертам WADA базу данных Московской антидопинговой лаборатории, при этом был просрочен дедлайн.

    Российская сторона должна была предоставить специалистам WADA данные до 31 декабря 2018-го. Однако они не смогли завершить свою работу из-за проблем с оборудованием, которое не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

    9 января эксперты WADA вновь прибыли в Россию для извлечения базы данных, а 17 января успешно завершили свою работу.

    Теперь России предстоит выполнить заключительный пункт — до 30 июня 2019 года передать WADA допинг-пробы, хранящиеся в лаборатории. 0

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