Скелетонист Третьяков взял бронзу на ЧЕ в Австрии

Александр Третьяков
rusbob.ru
Чемпионом Европы и победителем этапа Кубка мира стал латвийский спортсмен Мартинс Дукурс, по итогам двух попыток показавший результат 1 минута 46,17 секунды. Третьяков проиграл ему 0,37 секунды. Второе место занял немец Аксель Юнг (+0,29 секунды).
В зачете Кубка мира вторым стал кореец Юн Сун Бин (+0,28). Соответственно Юнг занял третье место, Третьяков — четвертое.
Третьяков сохранил за собой лидерство в общем зачете турнира, в его активе 834 очка. Второе место занимает Юн Сун Бин (820), третье — Мартинс Дукурс (771). 0