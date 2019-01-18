ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюСлишком молод для пенсии. Моуринью рассказал о планах на будущее
  • 18:00
    • «Луч» может прекратить существование
  • 18:10
    • Норвегия выиграла эстафету в Рупольдинге, россияне — пятые
  • 17:44
    • Скелетонист Третьяков взял бронзу на ЧЕ в Австрии
  • 17:30
    • Назван состав женской сборной России по биатлону на эстафету в Рупольдинге
  • 16:01
    • «Зенит» близок к покупке защитника «Шахтера»
    Все новости спорта

    Скелетонист Третьяков взял бронзу на ЧЕ в Австрии

    Скелетон
    Российский скелетонист Александр Третьяков занял третье место на чемпионате Европы, который проходит в рамках этапа Кубка мира в Иглс (Австрия).

    Александр Третьяков
    Александр Третьяков
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Чемпионом Европы и победителем этапа Кубка мира стал латвийский спортсмен Мартинс Дукурс, по итогам двух попыток показавший результат 1 минута 46,17 секунды. Третьяков проиграл ему 0,37 секунды. Второе место занял немец Аксель Юнг (+0,29 секунды).

    В зачете Кубка мира вторым стал кореец Юн Сун Бин (+0,28). Соответственно Юнг занял третье место, Третьяков — четвертое.

    Третьяков сохранил за собой лидерство в общем зачете турнира, в его активе 834 очка. Второе место занимает Юн Сун Бин (820), третье — Мартинс Дукурс (771). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Герой безвременья: Антон Шипулин завершил карьеру
  • 26/12/2018 в 16:00
    •
  • Прогноз
  • «Хоффенхайм» — «Бавария»
  • 1.74
  • Сегодня в 22:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Начнет ли Слуцкий второй круг Эредивизии победой?
  • «Витесс» — «Эксельсиор». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Сколько голов ждать в поединке «Витесса» и «Эксельсиора»?
  • «Витесс» — «Эксельсиор». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Продолжит ли «Бавария» побеждать в Бундеслиге?
  • «Хоффенхайм» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Валерий Карпин Футбол Планы на зиму: «Ростов»Чем заняться Валерию Карпину во время зимнего перерыва в чемпионате России 01:590
  • 19:17
    • Московское «Динамо» обыграло «Погонь» в контрольном матче
  • 17:14
    • Чилич по-волевому обыграл Вердаско и вышел в 1/8 финала Australian Open
  • 13:49
    • Надаль — в четвертом круге Australian Open-2019
    Роналду выиграл первый трофей с «Ювентусом» Футбол Доминирование «Ювентуса» только усиливаетсяРеакция прессы на матч Суперкубка Италии «Ювентус» — «Милан» Вчера в 20:490
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Бавария» прервет беспроигрышную серию «Хоффенхайма»
  • 4.63
    •
  • 15:45
    • «Лестер» продлил контракт с хавбеком
  • 15:31
    • Кербер разгромила Биррелл в третьем круге АО
  • 15:05
    • Экс-форвард «Зенита» покинул португальскую «Академику»
    Марсело Бьелса Футбол Объяснения Бьелсы. Главный тренер «Лидса» оказался в центре шпионского скандалаАргентинский специалист при помощи своих агентов шпионил за соперниками Вчера в 16:150
  • 12:48
    • Хачанов вылетел с Australian Open
  • 12:33
    • Лыжник рассказал о симуляции астмы в сборной Австрии
  • 12:20
    • СМИ: DAZN предложил Владимиру Кличко контракт на три боя
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон