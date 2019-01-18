Скелетонист Третьяков взял бронзу на ЧЕ в Австрии

Российский скелетонистзанял третье место на чемпионате Европы, который проходит в рамках этапа Кубка мира в Иглс (Австрия).

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Чемпионом Европы и победителем этапа Кубка мира стал латвийский спортсмен Мартинс Дукурс, по итогам двух попыток показавший результат 1 минута 46,17 секунды. Третьяков проиграл ему 0,37 секунды. Второе место занял немец Аксель Юнг (+0,29 секунды).

В зачете Кубка мира вторым стал кореец Юн Сун Бин (+0,28). Соответственно Юнг занял третье место, Третьяков — четвертое.

Третьяков сохранил за собой лидерство в общем зачете турнира, в его активе 834 очка. Второе место занимает Юн Сун Бин (820), третье — Мартинс Дукурс (771). 0