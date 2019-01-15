Автобус с волейболистами «Зенита» попал в ДТП в Анкаре

Автобус с волейболистами казанскогопопал в ДТП в турецкой Анкаре перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против

В автобус врезался автомобиль, за рулем которого находилась девушка. Она была доставлена в больницу с тяжелыми травмами. Волейболисты «Зенита» не пострадали.

«Автобус с нашей командой попал в ДТП в Анкаре, причем мы ехали в сопровождении полиции. Мы ехали по среднему ряду, справа вылетела машина, за рулем была девушка. Она по касательной врезалась в наш автобус и в машину полиции и перевернулась.

Девушку увезли на скорой помощи в больницу, она дико кричала. Здоровья девушке! А с нами все в порядке, мы добрались до отеля», — рассказал волейболист «Зенита» Алексей Спиридонов в комментарии для «Р-Спорт».

«Халлбанк» и «Зенит» встретятся 16 января. 0