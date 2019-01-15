ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Манчестер Сити»«МанСити» подобрался к «Ливерпулю». «Горожане» без проблем остановили «волков»
  • 14:54
    • Автобус с волейболистами «Зенита» попал в ДТП в Анкаре
  • 12:55
    • Лидер «Тоттенхэма» выбыл из строя на месяц
  • 12:39
    • Гаспарян пробилась во второй круг Australian Open, Блинкова выбыла
  • 10:49
    • Мужской спринт в Рупольдинге перенесен из-за непогоды
  • 10:40
    • Ольссон подписал контракт с «Краснодаром»
    Все новости спорта

    Автобус с волейболистами «Зенита» попал в ДТП в Анкаре

    Волейбол Вокруг спорта
    Автобус с волейболистами казанского «Зенита» попал в ДТП в турецкой Анкаре перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Халлбанка».

    Автобус «Зенита»
    Автобус «Зенита»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В автобус врезался автомобиль, за рулем которого находилась девушка. Она была доставлена в больницу с тяжелыми травмами. Волейболисты «Зенита» не пострадали.

    «Автобус с нашей командой попал в ДТП в Анкаре, причем мы ехали в сопровождении полиции. Мы ехали по среднему ряду, справа вылетела машина, за рулем была девушка. Она по касательной врезалась в наш автобус и в машину полиции и перевернулась.

    Девушку увезли на скорой помощи в больницу, она дико кричала. Здоровья девушке! А с нами все в порядке, мы добрались до отеля», — рассказал волейболист «Зенита» Алексей Спиридонов в комментарии для «Р-Спорт».

    «Халлбанк» и «Зенит» встретятся 16 января. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Герой безвременья: Антон Шипулин завершил карьеру
  • 26/12/2018 в 16:00
    •
  • Прогноз
  • «Валенсия» — «Спортинг» Хихон
  • 1.84
  • Сегодня в 23:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барыс» должен снова победить «Спартак»
  • «Барыс» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • ЦСКА против «Металлурга» — чья оборона окажется надежней?
  • ЦСКА — «Металлург». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • СКА может крупно обыграть «Нефтехимик»
  • СКА — «Нефтехимик». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Леандро Паредес Футбол Трансферный дайджест. 8-14 январяУведет ли «Челси» звезду «Зенита», «Реал» нацелился на польского форварда, переедет ли лучший бомбардир «Удинезе» в Милан и другие трансферные новости последних дней Вчера в 20:270
  • 14:41
    • Стало известно, когда состоится перенесенный мужской спринт в Рупольдинге
  • 14:15
    • Халеп одержала волевую победу в первом круге Australian Open
  • 14:02
    • Джокович с победы стартовал на Australian Open
    Центральный матч тура пройдет в Лондоне Футбол АПЛ. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму», «Ливерпуль» одолел «Брайтон», «Тоттенхэм» уступил «МЮ»Подробности матчей 22 тура в АПЛ 01:290
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Вылетит ли «Валенсия» из Кубка Испании?
  • 4.67
    •
  • 09:43
    • Вихлянцева одолела Лепченко на Australian Open
  • 08:08
    • Касаткина выбыла с Australian Open, Потапова и С. Уильямс вышли во второй круг
  • 01:53
    • Маркизио: Расизм — большая проблема для Италии
    «МЮ» одержал шестую победу подряд Футбол Сульшер — не только про эмоции. Он преподал урок тактики ПочеттиноУле Гуннар Сульшер стал творцом победы «МЮ» в матче с «Тотенхэмом» на «Уэмбли» Вчера в 19:210
  • 01:18
    • «Рома» вышла в четвертьфинал Кубка Италии
  • 00:54
    • Дубль Жезуса помог «МанСити» победить «Вулверхэмптон»
  • 21:49
    • 17 очков Хиггинса помогли ЦСКА победить «Химки»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон