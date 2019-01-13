Просвирнова и Елистратов выиграли золото ЧЕ по шорт-треку

Россиянинзавоевал золото на дистанции 1000 метров в рамках чемпионата Европы по шорт-треку, проходящего в Голландии.

В финале российский спортсмен опередил лидера чемпионата Шаолиня Шандора Лю. Бронзу завоевал россиянин Денис Айрапетян.

Также, Елистратов стал бронзовым призёром чемпионата Европы по шорт-треку в абсолютном первенстве.

По сумме четырёх дистанций Елистратов набрал 55 баллов. Золотую медаль выиграл представитель Венгрии Лю Шаолинь Сандор (84), серебряным призёром стал его брат Лю Шаоан (71).

Шорт-трек. Чемпионат Европы. Мужчины. 1000 м.

1. Семен Елистратов (Россия) — 1.24,624.

2. Шаолинь Шандор Лю (Венгрия) — 1.24,702.

3. Денис Айрапетян — 1.24,816…

18. Павел Ситников (все — Россия)

На аналогичной дистанции у женщин первенствовала россиянка Софья Просвирнова, которая в финальном забеге показала результат 1 минута 29,045 секунды.

Серебряным призёром стала француженка Тифани Юо Маршан, бронзу завоевала Элиза Кристи из Великобритании.

Отметим, что Просвирнова стала серебряным призёром чемпионата Европы по шорт-треку в абсолютном первенстве.

Просвирнова финишировала четвёртой на заключительной дистанции 3000 м и по сумме четырёх дисциплин набрала 57 баллов.

Победительницей стала хозяйка соревнований Сюзанне Схюлтинг (76 очков), третье место заняла британка Элиза Кристи (47).

Шорт-трек. Чемпионат Европы. Женщины. 1000 м.

1. Софья Просвирнова (Россия) — 1.29,045.

2. Тифани Юо Маршан (Франция) — 1.29,101.

3. Элиза Кристи (Великобритания) — 1.29,247…

5. Екатерина Ефременкова- 2.28,980…

8. Екатерина Константинова (обе — Россия) — 1.35,308 0