Просвирнова и Елистратов выиграли золото ЧЕ по шорт-треку

В финале российский спортсмен опередил лидера чемпионата Шаолиня Шандора Лю. Бронзу завоевал россиянин Денис Айрапетян.
Также, Елистратов стал бронзовым призёром чемпионата Европы по шорт-треку в абсолютном первенстве.
По сумме четырёх дистанций Елистратов набрал 55 баллов. Золотую медаль выиграл представитель Венгрии Лю Шаолинь Сандор (84), серебряным призёром стал его брат Лю Шаоан (71).
Шорт-трек. Чемпионат Европы. Мужчины. 1000 м.
1. Семен Елистратов (Россия) — 1.24,624.
2. Шаолинь Шандор Лю (Венгрия) — 1.24,702.
3. Денис Айрапетян — 1.24,816…
18. Павел Ситников (все — Россия)
На аналогичной дистанции у женщин первенствовала россиянка Софья Просвирнова, которая в финальном забеге показала результат 1 минута 29,045 секунды.
Серебряным призёром стала француженка Тифани Юо Маршан, бронзу завоевала Элиза Кристи из Великобритании.
Отметим, что Просвирнова стала серебряным призёром чемпионата Европы по шорт-треку в абсолютном первенстве.
Просвирнова финишировала четвёртой на заключительной дистанции 3000 м и по сумме четырёх дисциплин набрала 57 баллов.
Победительницей стала хозяйка соревнований Сюзанне Схюлтинг (76 очков), третье место заняла британка Элиза Кристи (47).
Шорт-трек. Чемпионат Европы. Женщины. 1000 м.
1. Софья Просвирнова (Россия) — 1.29,045.
2. Тифани Юо Маршан (Франция) — 1.29,101.
3. Элиза Кристи (Великобритания) — 1.29,247…
5. Екатерина Ефременкова- 2.28,980…
8. Екатерина Константинова (обе — Россия) — 1.35,308 0