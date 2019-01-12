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    WADA вынесет решение по статусу РУСАДА 22 января

    Вокруг спорта Допинг
    Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) вынесет решение относительно статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 22 января, сообщается на сайте всемирного агентства.

    WADA
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    «Исполком WADA 22 января обсудит рекомендации комитета по соответствию (CRC) относительно статуса РУСАДА.

    Члены исполкома запросили столько времени, чтобы должным образом изучить рекомендации комитета по соответствию, которые будут предоставлены не позднее 17 января.

    WADA публично озвучит решение исполкома после телефонной конференции 22 января», — информирует пресс-служба WADA.

    Исполком WADA 20 сентября восстановил полноправный статус РУСАДА, которого российская организация была лишена в ноябре 2015 года.

    Согласно решению исполкома WADA, российская сторона должна была до 31 декабря предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории.

    В ноябре и декабре прошлого года эксперты ВАДА дважды посетили Московскую лабораторию, однако не смогли извлечь базу данных, так как их оборудование не прошло сертификацию в соответствии с законодательством России.

    9 января экспертная группа прибыла в Москву для повторного получения данных, а 10 января начала работу. 0

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