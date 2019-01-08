Экипаж Николаева выиграл первый спецучасток на «Дакаре-2019»

Победителем первого спецучастка раллив классе грузовиков стал экипаж российской команды

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Лидеры прошли спецучасток по маршруту Лима — Писко за один час, девять минут и пять секунд. В тройку лучших также попали представители команды Iveco Тон ван Генугтен и Кристиан Вильягра.

Дмитрий Сотников, Андрей Каргинов и Айрат Мардеев, также представляющие «КАМАЗ-Мастер», заняли, соответственно, пятое, шестое и седьмое места.

Грузовики, первый спецучасток

1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-Мастер») — 1.09.5

2. Тон ван Генугтен (Iveco) — +0.18

3. Кристиан Вильягра (Iveco) — +0.53

4. Жерар Де Рой (Iveco) — +1.44

5. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-Мастер») — +3.33

6. Андрей Каргинов («КАМАЗ-Мастер») — +3.49

7. Айрат Мардеев («КАМАЗ-Мастер») — +4.02

8. Алес Лопрайс (Tatra) — +5.44

9. Алексей Вишневский (МАЗ) — +6.08

10. Мартин Шолтыс (Tatra) — +6.33 0