Экипаж Николаева выиграл первый спецучасток на «Дакаре-2019»

Лидеры прошли спецучасток по маршруту Лима — Писко за один час, девять минут и пять секунд. В тройку лучших также попали представители команды Iveco Тон ван Генугтен и Кристиан Вильягра.
Дмитрий Сотников, Андрей Каргинов и Айрат Мардеев, также представляющие «КАМАЗ-Мастер», заняли, соответственно, пятое, шестое и седьмое места.
Грузовики, первый спецучасток
1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-Мастер») — 1.09.5
2. Тон ван Генугтен (Iveco) — +0.18
3. Кристиан Вильягра (Iveco) — +0.53
4. Жерар Де Рой (Iveco) — +1.44
5. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-Мастер») — +3.33
6. Андрей Каргинов («КАМАЗ-Мастер») — +3.49
7. Айрат Мардеев («КАМАЗ-Мастер») — +4.02
8. Алес Лопрайс (Tatra) — +5.44
9. Алексей Вишневский (МАЗ) — +6.08
10. Мартин Шолтыс (Tatra) — +6.33 0