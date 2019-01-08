ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арьен РоббенТрансферный дайджест. 1-7 января
  • 11:14
    • «Реал» готовит трансфер Эриксена
  • 10:28
    • «Реал» намерен арендовать бомбардира «Дженоа»
  • 09:56
    • «Милуоки» обыграл «Юту», третья подряд победа «Бостона»
  • 08:54
    • Рублев вышел во второй круг турнира в Сиднее
  • 08:41
    • Блинкова обыграла третью ракетку Хобарта
    Все новости спорта

    Экипаж Николаева выиграл первый спецучасток на «Дакаре-2019»

    Автоспорт
    Победителем первого спецучастка ралли «Дакар-2019» в классе грузовиков стал экипаж российской команды «КАМАЗ-Мастер» Эдуарда Николаева.

    Эдуард Николаев
    Эдуард Николаев
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Лидеры прошли спецучасток по маршруту Лима — Писко за один час, девять минут и пять секунд. В тройку лучших также попали представители команды Iveco Тон ван Генугтен и Кристиан Вильягра.

    Дмитрий Сотников, Андрей Каргинов и Айрат Мардеев, также представляющие «КАМАЗ-Мастер», заняли, соответственно, пятое, шестое и седьмое места.

    Грузовики, первый спецучасток

    1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-Мастер») — 1.09.5

    2. Тон ван Генугтен (Iveco) — +0.18

    3. Кристиан Вильягра (Iveco) — +0.53

    4. Жерар Де Рой (Iveco) — +1.44

    5. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-Мастер») — +3.33

    6. Андрей Каргинов («КАМАЗ-Мастер») — +3.49

    7. Айрат Мардеев («КАМАЗ-Мастер») — +4.02

    8. Алес Лопрайс (Tatra) — +5.44

    9. Алексей Вишневский (МАЗ) — +6.08

    10. Мартин Шолтыс (Tatra) — +6.33 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Герой безвременья: Антон Шипулин завершил карьеру
  • 26/12/2018 в 16:00
    •
  • Прогноз
  • «Тоттенхэм» — «Челси»
  • 2.06
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Автомобилист» или СКА — кто победит в битве лидеров КХЛ?
  • «Автомобилист» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • ЦСКА возьмет реванш у «Локомотива» за поражение на старте сезона
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Обыграет ли «Динамо» в третий раз в сезоне «Йокерит»?
  • «Йокерит» — «Динамо Москва». Прогноз и ставки
  • 2.61
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Хоккеисты «Ак Барса» Хоккей КХЛ. «Магнитка» продлила победную серию, «Ак Барс» проиграл «Витязю»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 7 января Вчера в 20:350
  • 00:51
    • «Вулверхэмптон» выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии
  • 11:44
    • Касаткина и Александрова покинули Сидней
  • 11:29
    • «Арсенал» может арендовать полузащитника «Барселоны»
    Фрагмент матча Футбол Кризис продолжается. «Реал» уже пятый в ПримереСМИ — о поражении «сливочных» от «Реал Сосьедада» Вчера в 13:070
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Битва «Тоттенхэма» и «Челси», выезд «Валенсии»
  • 6.17
    •
  • 09:28
    • Солари и Рамос провели разговор с игроками «Реала»
  • 09:13
    • Экипаж Николаева выиграл первый спецучасток на «Дакаре-2019»
  • 01:03
    • «Атлетик» на выезде обыграл «Сельту
    «Реал» Футбол Примера. «Реал» проиграл «Реал Сосьедаду», «Барселона» победила «Хетафе»Подробности матчей 18-го тура испанской Примеры 01:050
  • 00:34
    • ПСЖ отдал сына Веа в аренду
  • 00:20
    • Кроос получил травму ноги
  • 23:24
    • Аленичев взял бы Глушакова в аренду
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон