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    Устюгов — третий в спринте на «Тур де Ски»

    Лыжи
    На лыжной многодневке «Тур де Ски» завершилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин.

    Сергей Устюгов
    Сергей Устюгов
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    Победу в ней одержал норвежец Йоханнес Хесфлот Клебо, который в финале показал результат 3 минуты 3,78 секунды.

    Вторым стал итальянец Федерико Пеллегрино, третьим — россиянин Сергей Устюгов, который лишь на мгновение опередил француза Ришара Жуве.

    В общем зачете Клебо вышел на первое место, опередив Сергея Устюгова (+12) и Александра Большунова (+25,1).

    Лыжные гонки. «Тур де Ски». Фаль Мюстайр, Швейцария
    Мужчины. Спринт, свободный стиль

    1. Йоханнес Хесфлот Клебо (Норвегия) — 3.03,78
    2. Федерико Пеллегрино (Италия) — +2,3
    3. Сергей Устюгов (Россия) — +3,0
    4. Ришар Жуве (Франция) — +3,0
    5. Эмиль Иверсен (Норвегия) — +3,6
    6. Синдре Бьернестад Скар (Норвегия) — +43,0.

    В женском спринте свободным стилем лучшей стала шведка Стина Нильссон — 3 минуты 31,91 секунды.

    Американки Софи Колдуэлл и Джессика Диггинс заняли третье и четвертое места соответственно.

    Россиянка Юлия Белорукова выбыла в полуфинале, заняв четвертое место в своем забеге. Анастасия Седова и Наталья Непряева остановились на стадии 1/4 финала.

    Лыжные гонки. «Тур де Ски». Фаль Мюстайр, Швейцария
    Женщины. Спринт, свободный стиль

    1. Стина Нильссон (Швеция) — 3.31,91
    2. Софи Колдуэлл (США) — +2,2
    3. Джессика Диггинс (США) — +2,2
    4. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — +3,5
    5. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — +4,5
    6. Лотта Уднес Венг (Норвегия) — +20,7. 0

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