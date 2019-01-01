Устюгов — третий в спринте на «Тур де Ски»

На лыжной многодневке «Тур де Ски» завершилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин.

Победу в ней одержал норвежец Йоханнес Хесфлот Клебо, который в финале показал результат 3 минуты 3,78 секунды.

Вторым стал итальянец Федерико Пеллегрино, третьим — россиянин Сергей Устюгов, который лишь на мгновение опередил француза Ришара Жуве.

В общем зачете Клебо вышел на первое место, опередив Сергея Устюгова (+12) и Александра Большунова (+25,1).

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Фаль Мюстайр, Швейцария

Мужчины. Спринт, свободный стиль

1. Йоханнес Хесфлот Клебо (Норвегия) — 3.03,78

2. Федерико Пеллегрино (Италия) — +2,3

3. Сергей Устюгов (Россия) — +3,0

4. Ришар Жуве (Франция) — +3,0

5. Эмиль Иверсен (Норвегия) — +3,6

6. Синдре Бьернестад Скар (Норвегия) — +43,0.

В женском спринте свободным стилем лучшей стала шведка Стина Нильссон — 3 минуты 31,91 секунды.

Американки Софи Колдуэлл и Джессика Диггинс заняли третье и четвертое места соответственно.

Россиянка Юлия Белорукова выбыла в полуфинале, заняв четвертое место в своем забеге. Анастасия Седова и Наталья Непряева остановились на стадии 1/4 финала.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Фаль Мюстайр, Швейцария

Женщины. Спринт, свободный стиль

1. Стина Нильссон (Швеция) — 3.31,91

2. Софи Колдуэлл (США) — +2,2

3. Джессика Диггинс (США) — +2,2

4. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — +3,5

5. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — +4,5

6. Лотта Уднес Венг (Норвегия) — +20,7. 0