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    Логинов: На пристрелке осознавал, что будет лотерея

    Биатлон
    Российский биатлонист Александр Логинов высказал мнение о результатах гонки преследования на Кубке мира в Нове-Место.

    Александр Логинов
    Александр Логинов
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    Напомним, Логинов стал вторым в гонке. Победу одержал норвежец Йоханнес Бе.

    «В этой гонке хорошо работали лыжи. На финишном кругу не было смысла отсиживаться. Он слишком короткий. Перед выходом на последний спуск было видно, что не хватило сотни метров, чтобы бороться с Бе.

    На пристрелке осознавал, что будет лотерея, поэтому выбрал такую тактику. На стойке работал агрессивно. 19 секунд — это не предел. Такие условия были нужны для конкуренции.

    Очень приятно, что так поддерживают на трибунах. Мы готовились, чтобы показывать стабильный результат», — приводит слова Логинова «Матч ТВ». 0

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