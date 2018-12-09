Холлоуэй досрочно победил Ортегу и сохранил титул UFC

Фрагмент боя
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Его центральным событием стала встреча в полулегком весе между Максом Холлоуэем и Брайаном Ортегой.
Холлоуэй победил техническим нокаутом после четвертого раунда — доктор не позволил Ортеге продолжать бой из-за многочисленных травм лица.
Для Холлоуэя эта победа стала 20-й при трех поражениях. У Ортеги первое поражение в 15 боях.
Холлоуэй провел вторую успешную защиту титула, завоеванного в июне 2017 года.
В другом бою Валентина Шевченко по итогам пяти раундов победила Йоанну Енджейчик — 49-46, 49-46, 49-46.
Уроженка Киргизии, выступающая под флагом Перу, завоевала титул UFC в наилегчайшем весе. 0