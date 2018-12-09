Холлоуэй досрочно победил Ортегу и сохранил титул UFC

В Торонто на «Скоушабэнк-Арена» завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 231.

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Его центральным событием стала встреча в полулегком весе между Максом Холлоуэем и Брайаном Ортегой.

Холлоуэй победил техническим нокаутом после четвертого раунда — доктор не позволил Ортеге продолжать бой из-за многочисленных травм лица.

Для Холлоуэя эта победа стала 20-й при трех поражениях. У Ортеги первое поражение в 15 боях.

Холлоуэй провел вторую успешную защиту титула, завоеванного в июне 2017 года.

В другом бою Валентина Шевченко по итогам пяти раундов победила Йоанну Енджейчик — 49-46, 49-46, 49-46.

Уроженка Киргизии, выступающая под флагом Перу, завоевала титул UFC в наилегчайшем весе. 0