Свищев: Решение о дисквалификации Крушельницкого стало шокирующим

Президент Федерации керлинга России (ФКР)прокомментировал четырехлетнюю дисквалификацию керлингиста

Ранее стало известно, что спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение дисквалифицировать российского керлингиста Александра Крушельницкого на четырехлетний срок.

«Для меня это решение стало шокирующим. Мы, конечно, сейчас будет подавать апелляцию. Пока у нас есть шансы, мы будем биться до последнего, за любой шанс будем хвататься.

Сейчас проведем еще консультацию с юристами, как они могут это все прокомментировать, потому что это была их зона ответственности. Выработаем план действий и пойдем вперед.

Даже в худшем сне не могу себе представить, что такое может быть, что будет четырехлетняя дисквалификация», — приводит слова Свищева РИА «Новости».

Напомним, что в паре со своей женой Анастасией Брызгаловой Крушельницкий завоевал бронзу Олимпиады-2018 в миксте, однако пара была лишена награды из-за положительной допинг-пробы Крушельницкого на мельдоний.

Сам спортсмен отрицал, что намеренно принимал допинг, но не смог установить, каким образом в его организм попал мельдоний, и его аргументы не получили достоверных доказательств.

Всемирная федерация керлинга предлагала отстранить его на два года, но ВАДА настояло на четырехлетнем сроке. 0