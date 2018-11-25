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    Хэмилтон выиграл гонку в Абу-Даби, Сироткин — 15-й

    Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл гонку заключительного, 21-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Абу-Даби.

    Призеры Гран-при Абу-Даби
    Призеры Гран-при Абу-Даби
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    Для британца эта 11-я победа в сезоне и 73-я в карьере. Вторым стал гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, а замкнул тройку лидеров Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

    Российский пилот «Уильямс» Сергей Сироткин, для которого эта гонка стала последней в «больших призах», пришел к финишу 15-м, а его напарник по команде Лэнс Стролл — 13-м.

    Хэмилтон, досрочно взявший титул чемпиона мира, стал единственным гонщиком преодолевшим барьер в 400 очков.

    Второе место по итогам сезона занял Феттель, третье место, несмотря на сход в гонке, занял Райкконен.

    Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Гонка

    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
    2. Себастьян Феттель («Феррари») +2,581
    3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +12,706
    4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +15,379
    5. Валттери Боттас («Мерседес») +47,957
    6. Карлос Сайнс («Рено») +1.12,548
    7. Шарль Леклер («Заубер») +1.30,789
    8. Серхио Перес («Форс Индия») +1.31,275
    9. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
    10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
    11. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг
    12. Брендон Хартли («Торо Россо») +1 круг
    13. Лэнс Стролл («Уильямс») +1 круг
    14. Стоффель Вандорн («Макларен») +1 круг
    15. Сергей Сироткин («Уильямс») +1 круг
    Пьер Гасли («Торо Россо») — не финишировал
    Эстебан Окон («Форс Индия») — не финишировал
    Маркус Эрикссон («Заубер») — не финишировал
    Кими Райкконен («Феррари») — не финишировал
    Нико Хюлькенберг («Рено») — не финишировал. 0

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