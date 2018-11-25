Хэмилтон выиграл гонку в Абу-Даби, Сироткин — 15-й

Для британца эта 11-я победа в сезоне и 73-я в карьере. Вторым стал гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, а замкнул тройку лидеров Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
Российский пилот «Уильямс» Сергей Сироткин, для которого эта гонка стала последней в «больших призах», пришел к финишу 15-м, а его напарник по команде Лэнс Стролл — 13-м.
Хэмилтон, досрочно взявший титул чемпиона мира, стал единственным гонщиком преодолевшим барьер в 400 очков.
Второе место по итогам сезона занял Феттель, третье место, несмотря на сход в гонке, занял Райкконен.
Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Себастьян Феттель («Феррари») +2,581
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +12,706
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +15,379
5. Валттери Боттас («Мерседес») +47,957
6. Карлос Сайнс («Рено») +1.12,548
7. Шарль Леклер («Заубер») +1.30,789
8. Серхио Перес («Форс Индия») +1.31,275
9. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
11. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг
12. Брендон Хартли («Торо Россо») +1 круг
13. Лэнс Стролл («Уильямс») +1 круг
14. Стоффель Вандорн («Макларен») +1 круг
15. Сергей Сироткин («Уильямс») +1 круг
Пьер Гасли («Торо Россо») — не финишировал
Эстебан Окон («Форс Индия») — не финишировал
Маркус Эрикссон («Заубер») — не финишировал
Кими Райкконен («Феррари») — не финишировал
Нико Хюлькенберг («Рено») — не финишировал. 0