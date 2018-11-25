Хэмилтон выиграл гонку в Абу-Даби, Сироткин — 15-й

Пилот «Мерседес»выиграл гонку заключительного, 21-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Абу-Даби.

Для британца эта 11-я победа в сезоне и 73-я в карьере. Вторым стал гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, а замкнул тройку лидеров Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Российский пилот «Уильямс» Сергей Сироткин, для которого эта гонка стала последней в «больших призах», пришел к финишу 15-м, а его напарник по команде Лэнс Стролл — 13-м.

Хэмилтон, досрочно взявший титул чемпиона мира, стал единственным гонщиком преодолевшим барьер в 400 очков.

Второе место по итогам сезона занял Феттель, третье место, несмотря на сход в гонке, занял Райкконен.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Себастьян Феттель («Феррари») +2,581

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +12,706

4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +15,379

5. Валттери Боттас («Мерседес») +47,957

6. Карлос Сайнс («Рено») +1.12,548

7. Шарль Леклер («Заубер») +1.30,789

8. Серхио Перес («Форс Индия») +1.31,275

9. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг

10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг

11. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг

12. Брендон Хартли («Торо Россо») +1 круг

13. Лэнс Стролл («Уильямс») +1 круг

14. Стоффель Вандорн («Макларен») +1 круг

15. Сергей Сироткин («Уильямс») +1 круг

Пьер Гасли («Торо Россо») — не финишировал

Эстебан Окон («Форс Индия») — не финишировал

Маркус Эрикссон («Заубер») — не финишировал

Кими Райкконен («Феррари») — не финишировал

Нико Хюлькенберг («Рено») — не финишировал. 0