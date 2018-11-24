Хэмилтон выиграл третью практику Гран-при Абу-Даби

Лучшее время по ее итогам показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Вторым стал гонщик «Феррари» Кими Райкконен, третьим — его партнер по команде Себастьян Феттель.
Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин показал 20-е время.
Квалификация Гран-при Абу-Даби начнется в 16:00 по московскому времени.
Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Третья практика
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:37.176
2. Кими Райкконен («Феррари») — +0.288
3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0.411
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0.571
5. Валттери Боттас («Мерседес») — +0.757
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — +0.914
7. Ромен Грожан («Хаас») — +1.128
8. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1.674
9. Карлос Сайнс («Рено») — +0.914
10. Эстебан Окон («Форс Индия») — +1.835
11. Серхио Перес («Форс Индия») — +1.877
12. Брендон Хартли («Торо Россо») — +1.898
13. Шарль Леклер («Заубер») — +2.106
14. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2.436
15. Пьер Гасли («Торо Россо») — +2.564
16. Фернандо Алонсо («Макларен») — +2.798
17. Маркус Эрикссон («Заубер») — +2.821
18. Лэнс Стролл («Уильямс») — +2.941
19. Стоффель Вандорн («Макларен») — +3.057
20. Сергей Сироткин («Уильямс») — +4.006. 0