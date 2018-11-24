Хэмилтон выиграл третью практику Гран-при Абу-Даби

В Абу-Даби завершилась третья свободная практика в рамках 21-го этапа Гран-при Формулы-1.

Лучшее время по ее итогам показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Вторым стал гонщик «Феррари» Кими Райкконен, третьим — его партнер по команде Себастьян Феттель.

Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин показал 20-е время.

Квалификация Гран-при Абу-Даби начнется в 16:00 по московскому времени.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Третья практика

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:37.176

2. Кими Райкконен («Феррари») — +0.288

3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0.411

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0.571

5. Валттери Боттас («Мерседес») — +0.757

6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — +0.914

7. Ромен Грожан («Хаас») — +1.128

8. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1.674

9. Карлос Сайнс («Рено») — +0.914

10. Эстебан Окон («Форс Индия») — +1.835

11. Серхио Перес («Форс Индия») — +1.877

12. Брендон Хартли («Торо Россо») — +1.898

13. Шарль Леклер («Заубер») — +2.106

14. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2.436

15. Пьер Гасли («Торо Россо») — +2.564

16. Фернандо Алонсо («Макларен») — +2.798

17. Маркус Эрикссон («Заубер») — +2.821

18. Лэнс Стролл («Уильямс») — +2.941

19. Стоффель Вандорн («Макларен») — +3.057

20. Сергей Сироткин («Уильямс») — +4.006. 0