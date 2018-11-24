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    Хэмилтон выиграл третью практику Гран-при Абу-Даби

    Формула-1 Автоспорт
    В Абу-Даби завершилась третья свободная практика в рамках 21-го этапа Гран-при Формулы-1.

    Льюис Хэмилтон
    Льюис Хэмилтон
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    Лучшее время по ее итогам показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

    Вторым стал гонщик «Феррари» Кими Райкконен, третьим — его партнер по команде Себастьян Феттель.

    Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин показал 20-е время.

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    Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Третья практика

    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:37.176
    2. Кими Райкконен («Феррари») — +0.288
    3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0.411
    4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0.571
    5. Валттери Боттас («Мерседес») — +0.757
    6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — +0.914
    7. Ромен Грожан («Хаас») — +1.128
    8. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1.674
    9. Карлос Сайнс («Рено») — +0.914
    10. Эстебан Окон («Форс Индия») — +1.835
    11. Серхио Перес («Форс Индия») — +1.877
    12. Брендон Хартли («Торо Россо») — +1.898
    13. Шарль Леклер («Заубер») — +2.106
    14. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2.436
    15. Пьер Гасли («Торо Россо») — +2.564
    16. Фернандо Алонсо («Макларен») — +2.798
    17. Маркус Эрикссон («Заубер») — +2.821
    18. Лэнс Стролл («Уильямс») — +2.941
    19. Стоффель Вандорн («Макларен») — +3.057
    20. Сергей Сироткин («Уильямс») — +4.006. 0

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