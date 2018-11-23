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    Боттас стал лучшим на второй практике Гран-при Абу-Даби

    Формула-1 Автоспорт
    На автодроме «Яс Марина» завершилась вторая практика в рамках Гран-при Абу-Даби.

    Валттери Боттас
    Валттери Боттас
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    Лучшее время по ее итогам показал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.

    Второй результат у пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, а тройку лучших замкнул его напарник Даниэль Риккардо.

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    Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Вторая практика

    1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.37,236
    2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,044
    3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — +0,192
    4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,207
    5. Кими Райкконен («Феррари») — +0,225
    6. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,333
    7. Ромен Грожан («Хаас») — +0,824
    8. Нико Хюлькенберг («Рено») — +0,994
    9. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,082
    10. Эстебан Окон («Форс Индия») — +1,166
    11. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,270
    12. Карлос Сайнс («Рено») — +1,275
    13. Фернандо Алонсо («Макларен») — +1,489
    14. Серхио Перес («Форс Индия») — +1,570
    15. Шарль Леклер (Заубер«) — +1,595
    16. Брендон Хартли (»Торо Россо«) — +1,721
    17. Маркус Эрикссон (»Заубер«) — +2,266
    18. Стоффель Вандорн (»Макларен«) — +2,702
    19. Лэнс Стролл (»Уильямс«) — +2,810
    20. Сергей Сироткин (»Уильямс«) — +3,699 0

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