Боттас стал лучшим на второй практике Гран-при Абу-Даби

Лучшее время по ее итогам показал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.
Второй результат у пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, а тройку лучших замкнул его напарник Даниэль Риккардо.
Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин показал 20-е время.
Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Вторая практика
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.37,236
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,044
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — +0,192
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,207
5. Кими Райкконен («Феррари») — +0,225
6. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,333
7. Ромен Грожан («Хаас») — +0,824
8. Нико Хюлькенберг («Рено») — +0,994
9. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,082
10. Эстебан Окон («Форс Индия») — +1,166
11. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,270
12. Карлос Сайнс («Рено») — +1,275
13. Фернандо Алонсо («Макларен») — +1,489
14. Серхио Перес («Форс Индия») — +1,570
15. Шарль Леклер (Заубер«) — +1,595
16. Брендон Хартли (»Торо Россо«) — +1,721
17. Маркус Эрикссон (»Заубер«) — +2,266
18. Стоффель Вандорн (»Макларен«) — +2,702
19. Лэнс Стролл (»Уильямс«) — +2,810
20. Сергей Сироткин (»Уильямс«) — +3,699 0