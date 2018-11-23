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    Ферстаппен — лучший на первой практике Гран-при Абу-Даби

    Формула-1 Автоспорт
    В Абу-Даби состоялась первая свободная практика Гран-при Формулы-1.

    Макс Ферстаппен
    Макс Ферстаппен
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    Лучшее время по ее итогам показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

    Второе место занял его партнер по команде Даниэль Риккардо, а гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас стал третьим.

    Резервный гонщик «Уильямса» Роберт Кубица замкнул итоговый протокол. Он заменил россиянина Сергея Сироткина.

    Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Первая свободная практика

    1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:38.491
    2. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — +0.454
    3. Валттери Боттас («Мерседес») — +0.961
    4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +1.052
    5. Эстебан Окон («Форс Индия») — +1.611
    6. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1.744
    7. Кими Райкконен («Феррари») — +1.926
    8. Себастьян Феттель («Феррари») — +1.962
    9. Карлос Сайнс («Рено») — +2.097
    10. Ромен Грожан («Хаас») — +2.172
    11. Пьер Гасли («Торо Россо») — +2.180
    12. Нико Хюлькенберг («Рено») — +2.532
    13. Серхио Перес («Форс Индия») — +2.584
    14. Брендон Хартли («Торо Россо») — +2.646
    15. Лэнс Стролл («Уильямс») — +3.002
    16. Антонио Джовинаццм («Заубер») — +3.171
    17. Маркус Эрикссон («Заубер») — +3.437
    18. Стоффель Вандорн («Макларен») — +3.623
    19. Фернандо Алонсо («Макларен») — +3.822
    20. Роберт Кубица («Уильямс») — +4.501 0

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