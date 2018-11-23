Ферстаппен — лучший на первой практике Гран-при Абу-Даби

Лучшее время по ее итогам показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Второе место занял его партнер по команде Даниэль Риккардо, а гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас стал третьим.
Резервный гонщик «Уильямса» Роберт Кубица замкнул итоговый протокол. Он заменил россиянина Сергея Сироткина.
Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Первая свободная практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:38.491
2. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — +0.454
3. Валттери Боттас («Мерседес») — +0.961
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +1.052
5. Эстебан Окон («Форс Индия») — +1.611
6. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1.744
7. Кими Райкконен («Феррари») — +1.926
8. Себастьян Феттель («Феррари») — +1.962
9. Карлос Сайнс («Рено») — +2.097
10. Ромен Грожан («Хаас») — +2.172
11. Пьер Гасли («Торо Россо») — +2.180
12. Нико Хюлькенберг («Рено») — +2.532
13. Серхио Перес («Форс Индия») — +2.584
14. Брендон Хартли («Торо Россо») — +2.646
15. Лэнс Стролл («Уильямс») — +3.002
16. Антонио Джовинаццм («Заубер») — +3.171
17. Маркус Эрикссон («Заубер») — +3.437
18. Стоффель Вандорн («Макларен») — +3.623
19. Фернандо Алонсо («Макларен») — +3.822
20. Роберт Кубица («Уильямс») — +4.501 0