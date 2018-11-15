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    ЧМ-2022 по волейболу пройдет в России

    Волейбол
    Россия получила право провести чемпионат мира по волейболу 2022 года среди мужчин, передает сайт Всероссийской федерации волейбола.

    Заявка России победила
    Заявка России победила
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    15 ноября на Конгрессе ФИВБ в Канкуне (Мексика) Международная федерация волейбола выбрала заявку России на проведение чемпионата мира.

    «Я с большой гордостью информирую — Россия примет чемпионат мирапо волейболу в 2022 году. Международная федерация доверила проведение такого значимого турнира именно России. Это для нас большая честь и ответственность.

    Наша страна имеет богатейшую историю организации главных спортивных турниров — это чемпионаты мира по волейболу 1952 и 1962 года, Олимпиада-80 в Москве, Олимпийские игры в Сочи, чемпионат мира по футболу. За это время в СССР, а позже в Россию, приезжали бороться за золотые медали крупнейших международных соревнований лучшие спортсмены по многим видам спорта. И теперь эту славную плеяду продолжит чемпионат мира по волейболу среди мужских команд — 2022», — заявил президент ВФВ Станислав Шевченко.

    Города проведения, а также сроки турнира будут определены на Административном совете ФИВБ в середине февраля. В 1952 и 1962 году чемпионат мира проходил в СССР. 0

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