ЧМ-2022 по волейболу пройдет в России

получила право провестисреди мужчин, передает сайт Всероссийской федерации волейбола.

Заявка России победила volley.ru 100% Высокие коэффициенты Играть!

15 ноября на Конгрессе ФИВБ в Канкуне (Мексика) Международная федерация волейбола выбрала заявку России на проведение чемпионата мира.

«Я с большой гордостью информирую — Россия примет чемпионат мирапо волейболу в 2022 году. Международная федерация доверила проведение такого значимого турнира именно России. Это для нас большая честь и ответственность.

Наша страна имеет богатейшую историю организации главных спортивных турниров — это чемпионаты мира по волейболу 1952 и 1962 года, Олимпиада-80 в Москве, Олимпийские игры в Сочи, чемпионат мира по футболу. За это время в СССР, а позже в Россию, приезжали бороться за золотые медали крупнейших международных соревнований лучшие спортсмены по многим видам спорта. И теперь эту славную плеяду продолжит чемпионат мира по волейболу среди мужских команд — 2022», — заявил президент ВФВ Станислав Шевченко.

Города проведения, а также сроки турнира будут определены на Административном совете ФИВБ в середине февраля. В 1952 и 1962 году чемпионат мира проходил в СССР. 0