Устюгов пропустит три этапа Кубка мира

Сергей Устюгов
SportNews.bz
Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
«Плановое снятие спиц должно произойти 21 ноября. Далее Сергей поедет в Тюмень, где будет тренироваться. Если все будет хорошо, приедет (на этап Кубка мира) в Давос, а так будем смотреть по состоянию пальца. Раньше Давоса пока не планируем, но, возможно, первый старт будет уже на Тур де Ски», — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».
Напомним, ранее Устюгов был прооперирован из-за перелома пальца руки.
Первый этап Кубка мира 2018-2019 пройдет 24-25 ноября в Финляндии. 0