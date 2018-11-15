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    Устюгов пропустит три этапа Кубка мира

    Лыжи
    Российский лыжник Сергей Устюгов, который восстанавливается после травмы, пропустит три первых этапа Кубка мира.

    Сергей Устюгов
    Сергей Устюгов
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    Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

    «Плановое снятие спиц должно произойти 21 ноября. Далее Сергей поедет в Тюмень, где будет тренироваться. Если все будет хорошо, приедет (на этап Кубка мира) в Давос, а так будем смотреть по состоянию пальца. Раньше Давоса пока не планируем, но, возможно, первый старт будет уже на Тур де Ски», — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».

    Напомним, ранее Устюгов был прооперирован из-за перелома пальца руки.

    Первый этап Кубка мира 2018-2019 пройдет 24-25 ноября в Финляндии. 0

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