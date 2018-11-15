Устюгов пропустит три этапа Кубка мира

Российский лыжник, который восстанавливается после травмы, пропустит три первых этапа Кубка мира.

Сергей Устюгов SportNews.bz 1000 Фрибет для всех Забрать!

Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Плановое снятие спиц должно произойти 21 ноября. Далее Сергей поедет в Тюмень, где будет тренироваться. Если все будет хорошо, приедет (на этап Кубка мира) в Давос, а так будем смотреть по состоянию пальца. Раньше Давоса пока не планируем, но, возможно, первый старт будет уже на Тур де Ски», — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».

Напомним, ранее Устюгов был прооперирован из-за перелома пальца руки.

Первый этап Кубка мира 2018-2019 пройдет 24-25 ноября в Финляндии. 0