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    Хэмилтон: в Индии могли бы потратить деньги на школы и дома, а не на Ф-1

    Формула-1 Автоспорт
    Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что испытывал странные чувства во время Гран-при Индии.

    Льюис Хэмилтон
    Льюис Хэмилтон
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    Пилот был удивлен, что в такой бедной стране построена огромная трасса и проводится этап Ф-1.

    «Если говорить про Гран-при Индии, то было как-то странно проезжат мимо бездомных людей, а затем оказаться на огромной трассе, для хозяев которой деньги не являются серьезной проблемой.

    В Индии были потрачены сотни миллионов на трассу, которая практически не используется. Они могли бы потратить эти деньги на школы и дома, а не на Ф-1. В итоге некоторые трибуны пустовали, для людей это слишком дорогое удовольствие. Там нет слишком большого интереса к Формуле-1», — написал Хэмилтон в Twitter. 0

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