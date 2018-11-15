Хэмилтон: в Индии могли бы потратить деньги на школы и дома, а не на Ф-1

Британский пилотпризнался, что испытывал странные чувства во время

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Пилот был удивлен, что в такой бедной стране построена огромная трасса и проводится этап Ф-1.

«Если говорить про Гран-при Индии, то было как-то странно проезжат мимо бездомных людей, а затем оказаться на огромной трассе, для хозяев которой деньги не являются серьезной проблемой.

В Индии были потрачены сотни миллионов на трассу, которая практически не используется. Они могли бы потратить эти деньги на школы и дома, а не на Ф-1. В итоге некоторые трибуны пустовали, для людей это слишком дорогое удовольствие. Там нет слишком большого интереса к Формуле-1», — написал Хэмилтон в Twitter. 0